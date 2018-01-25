Звинувачений у побитті людини поліцейський отримав підвищення. ВІДЕО
Звинувачений у побитті людини поліцейський отримав підвищення. ВІДЕО
Знову перенесли. Суд над патрульними поліцейськими, які побили чоловіка у гаражному кооперативі Києва, вкотре не відбувся. Сьогодні у Деснянському районному суді мало би пройти важливе засідання. Втім, розгляд справи прокурор попросив відкласти. Нині двох патрульних поліцейських підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень. Втім, незважаючи на це, одного з них навіть підвищили у патрульній поліції. Подробиці у сюжеті.
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