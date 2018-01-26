У Харкові СБУ викрила на хабарі посадовця Держпродспоживслужби. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі посадовця Головного Управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Оперативники спецслужби встановили, що начальник одного з підрозділів, до повноважень якого входить боротьба з корупцією, вимагав від свого колеги вісім тисяч доларів США. У таку суму він «оцінив» не притягнення працівника до адміністративної відповідальності за нібито вчинене ним корупційне правопорушення.

Правоохоронці затримали чиновника поруч з місцем з роботи під час отримання всієї суми хабара.

Кримінальне провадження здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення посадовцю підозри та обрання стосовно нього запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Операція з викриття посадовця проводилась спільно зі спецполіцією ГУ НП в Харківській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону сил АТО.

За матеріалами прес-центру СБУ