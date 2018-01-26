В Ірпені таксист спровокував ДТП. Двоє пасажирів в реанімації. ВІДЕО
В Ірпені таксист спровокував ДТП. Двоє пасажирів в реанімації. ВІДЕО
Вночі в Ірпені неподалік Києві сталася серйозна аварія. Зіштовхнулися два легковики. Фольксваген та ДЕУ служби таксі.
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