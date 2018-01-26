На Донеччині поліція виявила арсенал зброї та солдата-сапера. ВІДЕО

У Донецькій області на колишній нафтобазі оперативники знайшли арсенал зброї, боєприпасів та вибухівку. Окрім зброї у підвалі сидів чоловік у військовій формі. Він назвався солдатом – сапером. За його словам, боєць відстав від військової частини, бо полюбляє випити. Продовження історії дивіться у сюжеті.