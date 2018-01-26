На Донеччині поліція виявила арсенал зброї та солдата-сапера. ВІДЕО
На Донеччині поліція виявила арсенал зброї та солдата-сапера. ВІДЕО
У Донецькій області на колишній нафтобазі оперативники знайшли арсенал зброї, боєприпасів та вибухівку. Окрім зброї у підвалі сидів чоловік у військовій формі. Він назвався солдатом – сапером. За його словам, боєць відстав від військової частини, бо полюбляє випити. Продовження історії дивіться у сюжеті.
|
26.01.2018 | 10:00
|
26.01.2018 | 07:40
|
26.01.2018 | 07:20
|
26.01.2018 | 07:00
|
26.01.2018 | 06:45
|
26.01.2018 | 06:15
|
26.01.2018 | 06:00
|
25.01.2018 | 23:30
|
25.01.2018 | 22:45
|
25.01.2018 | 22:15
|
25.01.2018 | 21:45
|
25.01.2018 | 20:45
|
25.01.2018 | 20:15
|
25.01.2018 | 19:50
|
25.01.2018 | 18:00
|
25.01.2018 | 17:00
-
- 1 з 939
- ››