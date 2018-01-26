У Вінниці нетверезий чоловік побив дружину із немовлям. ВІДЕО
У Вінниці нетверезий чоловік побив дружину із немовлям. ВІДЕО
Жінка розповіла – випивала разом із своїм цивільним чоловіком, а потім виникла запальна суперечка. В результаті благовірний так розлютився, що з розмаху вгрів і маленького сина, і жінку по голові. А опісля вигнав обох з квартири й замкнувся. Більше у сюжеті.
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