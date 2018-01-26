У Києві затримано крадіїв, які ледь встигли винести речі з квартири. ВІДЕО
У Києві затримано крадіїв, які ледь встигли винести речі з квартири. ВІДЕО
Чоловіки як раз поверталися із злочину, в руках були вкрадені речі – раптово для них правоохоронці взяли їх ще тепленькими. Поліцейські відпрацьовували територію. Випадково побачили підозрілих та вирішили простежити за ними. Зупинили.
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