У Харкові СБУ попередила замовне вбивство керівника підприємства. ВІДЕО

У Харкові співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою області попередили вбивство керівника комунального підприємства та затримали замовницю злочину.

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що місцева мешканка підшукує у кримінальному середовищі виконавця для скоєння вбивства колишнього чоловіка своєї доньки.

За вчинення цього злочину жінка пропонувала грошову винагороду у розмірі десять тисяч доларів США. Замовниця поставила завдання видати вбивство за природню смерть, наприклад від зупинки серця. Правоохоронці встановили, що мотивами зловмисниці була помста, а також наміри разом з донькою заволодіти спадщиною чоловіка.

Під час багатоходової спецоперації, співробітники СБ України детально зімітували вчинення вбивства та надали «докази» замовниці. Організаторку злочину правоохоронці затримали під час остаточного розрахунку з «виконавцем».

Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 п. 6, 11, 12 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів на замовлення за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ