Після падіння гелікоптера кілька годин в 50 будинках не було світла. ВІДЕО
Після падіння гелікоптера кілька годин в 50 будинках не було світла. ВІДЕО
Аби підключити будинки до електропостачання, енергетики кинули в обхід живлення. О 14.30 світло з’явилося в усіх будинках. Слідчі дії на місці падіння тривають. Сама трагедія сталася у четвер.
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