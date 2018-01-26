У Харкові теща замовила вбивство свого колишнього зятя. ВІДЕО

Жінка була налаштована рішуче - ймовірного кілера взялася шукати у кримінальному середовищі. Про її наміри вчасно дізналися правоохоронці. І так би мовити допомогли жінці у пошуках… Приставили до неї свою людину, яка начебто погодилася вбити чоловіка…