У Харкові теща замовила вбивство свого колишнього зятя. ВІДЕО
У Харкові теща замовила вбивство свого колишнього зятя. ВІДЕО
Жінка була налаштована рішуче - ймовірного кілера взялася шукати у кримінальному середовищі. Про її наміри вчасно дізналися правоохоронці. І так би мовити допомогли жінці у пошуках… Приставили до неї свою людину, яка начебто погодилася вбити чоловіка…
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