У Києві сталася аварія за участі 4 автомобілів. ВІДЕО

Всі водії рухалися в напрямку Столичного шосе. Раптом кермувальник вантажівки «DAF» помітив, як легкові автомобілі перед ним почали різко зупинятись чи намагаються вивернути кермо вбік. Ті, хто водить авто, точно знають, як важко по ожеледиці зупинити машину. А якщо це ще й набита товаром вантажівка? Тож нічого дивного, що кермувальник «DAF» не зміг вчасно загальмувати і понісся просто між автомобілями. Більше у сюжеті.

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