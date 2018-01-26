У Луцьку згорів щойно відремонтований приватний будинок. ВІДЕО

У Луцьку в селі Боголюби вщент згорів приватний будинок. Сталось це традиційно - посеред ночі. Спочатку сусіди помітили, ніби щось димить за вікном. Коли пригледілись, зрозуміли, що горить сусідський будинок.

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