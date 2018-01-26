Людям на візках хочуть дозволити їздити дорогами міст. ВІДЕО
Людям на візках хочуть дозволити їздити дорогами міст. ВІДЕО
Кабінет міністрів України пропонує людям з інвалідністю на візках дозволити їздити по краю проїжджої частини дороги, вулиці чи узбіччі. 15 січня 2018 року було зареєстровано відповідний законопроект. Виявляється, як пересуватись людині на колясці в Україні – це вже давно питання. І питання не лише технічне: не біля всіх будівель є пандуси, не вистачає спеціального транспорту. Також немає відповідного закону, який би чітко вказував – хто ж така людина на кріслі колісному і якими правилами їй послуговуватись.
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