Людям на візках хочуть дозволити їздити дорогами міст. ВІДЕО

Кабінет міністрів України пропонує людям з інвалідністю на візках дозволити їздити по краю проїжджої частини дороги, вулиці чи узбіччі. 15 січня 2018 року було зареєстровано відповідний законопроект. Виявляється, як пересуватись людині на колясці в Україні – це вже давно питання. І питання не лише технічне: не біля всіх будівель є пандуси, не вистачає спеціального транспорту. Також немає відповідного закону, який би чітко вказував – хто ж така людина на кріслі колісному і якими правилами їй послуговуватись.