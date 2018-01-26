У Львові медики вимагали гроші за довідку про інвалідність. ВІДЕО

У Львівському центрі медико-соціальної експертизи працівники вимагали від чоловіка 50 тисяч гривень. Гроші хотіли за призначення третьої групи інвалідності. Що цікаво, чоловік і справді має проблеми зі здоров’ям, і на цілком законних підставах мав отримати довідку. Але медики, вочевидь, вирішили на людині підзаробити.

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