У Львові медики вимагали гроші за довідку про інвалідність. ВІДЕО
У Львові медики вимагали гроші за довідку про інвалідність. ВІДЕО
У Львівському центрі медико-соціальної експертизи працівники вимагали від чоловіка 50 тисяч гривень. Гроші хотіли за призначення третьої групи інвалідності. Що цікаво, чоловік і справді має проблеми зі здоров’ям, і на цілком законних підставах мав отримати довідку. Але медики, вочевидь, вирішили на людині підзаробити.
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