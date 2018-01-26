В Україні повинен з’явитись вертолітний загін служби реагування. ВІДЕО

В Україні повинен з’явитись вертолітний загін служби реагування. ВІДЕО

23:15 26.01.2018

У цьому році в Україні з’явиться перший вертолітний загін служби реагування. Принаймні так обіцяє міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, це допоможе перейти Україні на більш якісний рівень гасіння пожеж, переслідування кримінальних елементів.

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