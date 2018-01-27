В Одесі чоловік з рушниці обстрілював людей з вікна квартири. ВІДЕО
В Одесі чоловік з рушниці обстрілював людей з вікна квартири. ВІДЕО
До поліції надійшло повідомлення про те, що з 8-го поверху житлового будинку у Гвоздичному провулку чоловік стріляє по перехожих.
За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група, бійці спецпідрозділу «КОРД» та патрульні поліцейські.
З метою забезпечення безпеки громадян правоохоронці оточили місце події. Правопорушник був знешкоджений та доставлений до Шевченківського відділення поліції. Встановлено, що п’яний 49-ти річний неадекват забарикадувався у квартирі і почав з вікна стрільбу по людях похилого віку.
Використовував гвинтівку калібру 4,6 мм.
На даний час зброю вилучено та направлено на експертизу. Крім цього, у помешканні зловмисника виявлено піротехнічні засоби та холодна зброя.
За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження, передбачене ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмисник, в порядку ст. 208 КПК України, затриманий.
Внаслідок протиправних дій чоловіка постраждала одна особа та майно сусідів.
Причини та обставини стрілянини з’ясовуються.
За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області
|
27.01.2018 | 23:00
|
27.01.2018 | 22:30
|
27.01.2018 | 22:00
|
27.01.2018 | 21:45
|
27.01.2018 | 21:30
|
27.01.2018 | 21:00
|
27.01.2018 | 20:30
|
27.01.2018 | 20:00
|
27.01.2018 | 19:30
|
27.01.2018 | 19:00
|
27.01.2018 | 12:00
|
27.01.2018 | 11:10
|
26.01.2018 | 23:15
|
26.01.2018 | 22:45
|
26.01.2018 | 22:15
|
26.01.2018 | 21:45
-
- 1 з 940
- ››