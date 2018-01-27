На Харківщині обморожений росіянин перетнув кордон і попросив статусу біженця. ВІДЕО

На Харківщині обморожений росіянин перетнув кордон і попросив статусу біженця. ВІДЕО

12:00 27.01.2018

На Харківщині прикордонники затримали громадянина Російської Федерації, який незаконно перетнув кордон і звернувся із заявою про надання йому статусу біженця. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. Чоловіка затримали охоронці кордону, які і встановили, що громадянин РФ має ознаки обмороження кінцівок. Чоловіку викликали швидку допомогу, лікарі підтвердили діагноз – «обмороження кінцівок рук та ніг». У супроводі військовослужбовців затриманого доставили до районної лікарні. Звернення чоловіка щодо отримання статусу біженця прикордонники передали в Головне управління Державної міграційної служби в Харківській області.

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