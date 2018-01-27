На Харківщині обморожений росіянин перетнув кордон і попросив статусу біженця. ВІДЕО
На Харківщині обморожений росіянин перетнув кордон і попросив статусу біженця. ВІДЕО
На Харківщині прикордонники затримали громадянина Російської Федерації, який незаконно перетнув кордон і звернувся із заявою про надання йому статусу біженця. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. Чоловіка затримали охоронці кордону, які і встановили, що громадянин РФ має ознаки обмороження кінцівок. Чоловіку викликали швидку допомогу, лікарі підтвердили діагноз – «обмороження кінцівок рук та ніг». У супроводі військовослужбовців затриманого доставили до районної лікарні. Звернення чоловіка щодо отримання статусу біженця прикордонники передали в Головне управління Державної міграційної служби в Харківській області.
|
27.01.2018 | 12:00
|
27.01.2018 | 11:10
|
26.01.2018 | 23:15
|
26.01.2018 | 22:45
|
26.01.2018 | 22:15
|
26.01.2018 | 21:45
|
26.01.2018 | 21:15
|
26.01.2018 | 20:45
|
26.01.2018 | 20:15
|
26.01.2018 | 19:45
|
26.01.2018 | 10:00
|
26.01.2018 | 07:40
|
26.01.2018 | 07:20
|
26.01.2018 | 07:00
|
26.01.2018 | 06:45
|
26.01.2018 | 06:15
-
- 1 з 939
- ››