На Харківщині обморожений росіянин перетнув кордон і попросив статусу біженця. ВІДЕО

На Харківщині прикордонники затримали громадянина Російської Федерації, який незаконно перетнув кордон і звернувся із заявою про надання йому статусу біженця. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. Чоловіка затримали охоронці кордону, які і встановили, що громадянин РФ має ознаки обмороження кінцівок. Чоловіку викликали швидку допомогу, лікарі підтвердили діагноз – «обмороження кінцівок рук та ніг». У супроводі військовослужбовців затриманого доставили до районної лікарні. Звернення чоловіка щодо отримання статусу біженця прикордонники передали в Головне управління Державної міграційної служби в Харківській області.