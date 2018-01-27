У Кривому Розі жорстоко побили представників ЛГБТ-спільнот. ВІДЕО

У Кривому Розі Дніпропетровської області напали на ЛГБТ-активістів. Сталось це ввечері. Четверо товаришів із громадської організації «Гей-альянс Україна» поверталися додому з місцевого ком’юніті центру для ЛГБТ. Аж раптом на них накинулись п’ятеро в масках.