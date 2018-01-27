У соцмережах херсонських поліцейських звинувачують у побитті двох людей. ВІДЕО
У соцмережах херсонських поліцейських звинувачують у побитті двох людей. ВІДЕО
У Херсоні співробітників поліції звинувачують у п’яному дебоші та жорстокому побитті двох людей. Херсонці розповідають, патрульні викинули чоловіка з вікна третього поверху. Його забрали до лікарні із переламаною щелепою, ребрами, хребтом. Наразі у поліції не намагаються приховувати, що чоловіка викинули із вікна саме копи. Обставини події з’ясовує слідство.
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