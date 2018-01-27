У Миколаєві 42-річну жінку задушили шарфом, вбивство розкрито. ВІДЕО

У Миколаєві 42-річну жінку задушили шарфом, вбивство розкрито. ВІДЕО

21:00 27.01.2018

До Інгульського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернувся 44-річний чоловік з повідомленням про те, що не може потрапити у квартиру до своєї співмешканки та підозрює, що з нею могло статись непоправне.

За допомогою спеціалістів двері квартири відчинили, та безпосередньо у приміщенні виявили тіло 42-річної господарки.

Після проведення судово-медичної експертизи було встановлено, що смерть потерпілої настала внаслідок механічної асфіксії – удушення.

Вжитими заходами правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний її співмешканець–заявник, якого було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Зі слів чоловіка, на вихідних, після спільного вживання спиртного, між ними виник словесний конфлікт, який переріс у штовханину. Розлютившись, чоловік схопив шарф та задушив ним жінку.

Після скоєного чоловік забрав грошові кошти потерпілої та пішов геть, а наступного дня вирішив перевірити, чи жива жінка.

Наразі за узгодженням із прокуратурою 44-річному зловмисникові повідомлено про підозру за скоєні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу та можлива перекваліфікація події. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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