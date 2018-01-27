В Україні забрати дитину з інтернату та усиновити стало ще тяжче. ВІДЕО

Історію одного усиновлення розповіла Ольга Бартиш зі Львова. Жінка одружена. Разом з чоловіком 15 років, мають двох синів. У сім’ї була давня мрія – ще й усиновити дитя. Втім, коли наважилися на цей крок, коли бажання, здавалося б, от-от мало втілитися у життя, на заваді стала судова реформа! Експерти кажуть, - затягування справ, які стосуються усиновлення, було завжди. Втім, з початком судової реформи, проблема ще більше загострилася. Подробиці у сюжеті.

https://www.youtube.com/watch?v=PE1E2aFgu6c