В Україні забрати дитину з інтернату та усиновити стало ще тяжче. ВІДЕО
В Україні забрати дитину з інтернату та усиновити стало ще тяжче. ВІДЕО
Історію одного усиновлення розповіла Ольга Бартиш зі Львова. Жінка одружена. Разом з чоловіком 15 років, мають двох синів. У сім’ї була давня мрія – ще й усиновити дитя. Втім, коли наважилися на цей крок, коли бажання, здавалося б, от-от мало втілитися у життя, на заваді стала судова реформа! Експерти кажуть, - затягування справ, які стосуються усиновлення, було завжди. Втім, з початком судової реформи, проблема ще більше загострилася. Подробиці у сюжеті.
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