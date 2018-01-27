Вибух гранати у Бердянську: двоє поліцейських досі у тяжкому стані. ВІДЕО
Вибух гранати у Бердянську: двоє поліцейських досі у тяжкому стані. ВІДЕО
У Бердянську Запорізької області зловмисник кинув гранату у поліцейських. Всі правоохоронці досі на лікарняних ліжках, двоє у досить важкому стані, життю третього, заспокоюють лікарі, нічого не загрожує. Як відомо, троє поліцейських цілеспрямовано розшукували банду крадіїв. В районі вулиці Гостинної помітили автомобіль з кількома людьми всередині. Коли правоохоронці підійшли ближче, чоловік, який сидів в авто, спробував втекти. А потім взяв до рук гранату та кинув у правоохоронців. Через потужний вибух зловмисник загинув на місці, а троє поліцейських серйозно травмувалися осколками.
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