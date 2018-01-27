У Львові люди хочуть об’єднуватися у добровольчі загони аби боротися із крадіжками ромів. ВІДЕО
У Львові люди хочуть об’єднуватися у добровольчі загони аби боротися із крадіжками ромів. ВІДЕО
Для того, щоб хоч якось убезпечити себе та попередити інших, львів’яни стали розповсюджувати у соцмережах пости із вказівками, де і коли вони стали жертвою чи свідком таких крадіжок. Крім того, жителі міста публікують так звані «точки» ромів – місця, де представників нацменшини більше, і вони нібито частіше здійснюють подібні злочини. Кількість і нахабство із яким тамтешні роми оббирають як місцевих, так і туристів, перейшло всі межі терпіння львів’ян. Зрештою це призвело до того, що в одній із популярних груп в соцмережі Фейсбук з’явилися заклики створити добровольчі загони, які б і розбиралися із ромами. Більше у сюжеті.
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