У Львові люди хочуть об’єднуватися у добровольчі загони аби боротися із крадіжками ромів. ВІДЕО

Для того, щоб хоч якось убезпечити себе та попередити інших, львів’яни стали розповсюджувати у соцмережах пости із вказівками, де і коли вони стали жертвою чи свідком таких крадіжок. Крім того, жителі міста публікують так звані «точки» ромів – місця, де представників нацменшини більше, і вони нібито частіше здійснюють подібні злочини. Кількість і нахабство із яким тамтешні роми оббирають як місцевих, так і туристів, перейшло всі межі терпіння львів’ян. Зрештою це призвело до того, що в одній із популярних груп в соцмережі Фейсбук з’явилися заклики створити добровольчі загони, які б і розбиралися із ромами. Більше у сюжеті.