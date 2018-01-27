Перевертні у погонах «кришували» київську вокзальну мафію. ВІДЕО

У столиці більше ніж за пів року копи, які ніби то мають захищати права та безпеку людей обікрали мешканців Києва на сотні тисяч гривень. Щонайменше п’ятеро правоохоронців, провертали свої брудні справи через вокзальних злодіїв. Схема проста – дрібні злодюжки нишпорять по кишенях, натомість копи ніби то не помічаючи їх отримують відсоток від награбованого. Детальніше про зухвале пограбування розкажуть кореспонденти «МАГНОЛІЇ–ТВ».