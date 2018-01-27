Колишній високопосадовець готував вбивство Арсена Авакова. ВІДЕО

Екс-голова «Укрспирту» готував вбивство Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Приголомшливу новину повідомили у Генеральні прокуратурі. Михайла Лабутіна, який раніше очолював державне відомство «Укрспирт» затримали. За інформацією правоохоронців, він входив до організованого злочинного угрупування. І разом з іншими зловмисниками нібито готував замах на життя Арсена Авакова та й інших високопоставлених чиновників.