У Києві поліцейського ювенальної превенції затримали на хабарі. ВІДЕО

У Києві поліцейського ювенальної превенції затримали на хабарі. ВІДЕО

12:00 28.01.2018

Так до його липких ручок потрапило провадження щодо 17-річної дівчини, яка намагалася вкрасти товар у супермаркеті. До того ж не сама. ЇЇ співучасником став, не повірите, власний батько. А що працівник ювенальної превенції? Тільки радісно потирав руки над матеріалами провадження. І уже прикидав, скільки ж то стягнути грошей із родичів, аби не прогадати. Більше у огляді.

Також в огляді хабар.news:

На Рівненщині 22-річний водій намагався «викупити» у поліцейських свою машину.

На Чернігівщині посадовець отримував «лівим заробітком» близько 50 000 грн щомісяця.

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