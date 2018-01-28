У Миколаєві та Києві знешкоджено міжрегіональну банду наркодилерів. ВІДЕО

Спецоперація відбувалась близько сьомої години ранку в рамках кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 2 ст. 307 Кримінального Кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».

Отримавши ухвали суду, правоохоронці провели одночасно понад 30 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів справи – у м. Миколаєві та у Києві.

Встановлено, що вказані громадяни організували стійке злочинне угрупування для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом «закладок». Збут здійснювався за допомогою соцмережі, де вказувались ціни та вид наркотичних засобів, а також місця їх схованок. Гроші за товар ділки отримували від клієнтів через електронні гаманці платіжних систем.

В ході обшуків співробітники поліції виявили беззаперечні докази злочинної діяльності ділків: банківські картки для ведення розрахунків з покупцями, мобільні телефони та сім-картки операторів мобільного зв’язку, чорнові записи злочинної діяльності, різноманітну вогнепальну та травматичну зброю та боєприпаси, бойову гранату РГД-5 та мисливську рушницю, комп’ютерну техніку для майнінгу криптовалют на суму понад 5 мільйонів гривень, яка була придбана за гроші, отримані злочинним шляхом.

Також у членів угруповання правоохоронці вилучили грошові кошти як в національній, так і в іноземній валютах – понад 400 000 грн, 25 тисяч доларів США, 8 тисяч Євро, а також наркотичні речовини, вартість яких за цінами «чорного ринку» становить близько 100 000 гривень. Накладено арешт на сім елітних автомобілів.

Наразі за вказаним кримінальним провадженням тривають слідчі дії. Все вилучене направили на проведення експертиз до НДЕКЦ МВС України.

Чотирьох мешканців Миколаєва, віком від 24-х до 25-ти років, затримано в порядку ст. 208 КПК України.

З місцевою прокуратурою узгоджено повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину та вже підготовлені клопотання про обрання для чоловіків запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з чинним кримінальним законодавством розповсюджувачам наркотиків загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Поліція встановлює інших причетних до розповсюдження наркотиків осіб.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області