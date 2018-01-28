У Миколаєві та Києві знешкоджено міжрегіональну банду наркодилерів. ВІДЕО

У Миколаєві та Києві знешкоджено міжрегіональну банду наркодилерів. ВІДЕО

11:00 28.01.2018

Спецоперація відбувалась близько сьомої години ранку в рамках кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 2 ст. 307 Кримінального Кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».

Отримавши ухвали суду, правоохоронці провели одночасно понад 30 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів справи – у м. Миколаєві та у Києві.

Встановлено, що вказані громадяни організували стійке злочинне угрупування для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом «закладок». Збут здійснювався за допомогою соцмережі, де вказувались ціни та вид наркотичних засобів, а також місця їх схованок. Гроші за товар ділки отримували від клієнтів через електронні гаманці платіжних систем.

В ході обшуків співробітники поліції виявили беззаперечні докази злочинної діяльності ділків: банківські картки для ведення розрахунків з покупцями, мобільні телефони та сім-картки операторів мобільного зв’язку, чорнові записи злочинної діяльності, різноманітну вогнепальну та травматичну зброю та боєприпаси, бойову гранату РГД-5 та мисливську рушницю, комп’ютерну техніку для майнінгу криптовалют на суму понад 5 мільйонів гривень, яка була придбана за гроші, отримані злочинним шляхом.

Також у членів угруповання правоохоронці вилучили грошові кошти як в національній, так і в іноземній валютах – понад 400 000 грн, 25 тисяч доларів США, 8 тисяч Євро, а також наркотичні речовини, вартість яких за цінами «чорного ринку» становить близько 100 000 гривень. Накладено арешт на сім елітних автомобілів.

Наразі за вказаним кримінальним провадженням тривають слідчі дії. Все вилучене направили на проведення експертиз до НДЕКЦ МВС України.

Чотирьох мешканців Миколаєва, віком від 24-х до 25-ти років, затримано в порядку ст. 208 КПК України.

З місцевою прокуратурою узгоджено повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину та вже підготовлені клопотання про обрання для чоловіків запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з чинним кримінальним законодавством розповсюджувачам наркотиків загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Поліція встановлює інших причетних до розповсюдження наркотиків осіб.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві поліцейського ювенальної превенції затримали на хабарі. ВІДЕО
У Києві поліцейського ювенальної превенції затримали на хабарі. ВІДЕО
28.01.2018 | 12:00
У Миколаєві та Києві знешкоджено міжрегіональну банду наркодилерів. ВІДЕО
У Миколаєві та Києві знешкоджено міжрегіональну банду наркодилерів. ВІДЕО
28.01.2018 | 11:00
В Одесі чоловік з рушниці обстрілював людей з вікна квартири. ВІДЕО
В Одесі чоловік з рушниці обстрілював людей з вікна квартири. ВІДЕО
27.01.2018 | 23:00
У Львові люди хочуть об’єднуватися у добровольчі загони аби боротися із крадіжками ромів. ВІДЕО
У Львові люди хочуть об’єднуватися у добровольчі загони аби боротися із крадіжками ромів. ВІДЕО
27.01.2018 | 22:30
У Кривому Розі жорстоко побили представників ЛГБТ-спільнот. ВІДЕО
У Кривому Розі жорстоко побили представників ЛГБТ-спільнот. ВІДЕО
27.01.2018 | 22:00
Колишній високопосадовець готував вбивство Арсена Авакова. ВІДЕО
Колишній високопосадовець готував вбивство Арсена Авакова. ВІДЕО
27.01.2018 | 21:45
Вибух гранати у Бердянську: двоє поліцейських досі у тяжкому стані. ВІДЕО
Вибух гранати у Бердянську: двоє поліцейських досі у тяжкому стані. ВІДЕО
27.01.2018 | 21:30
У Миколаєві 42-річну жінку задушили шарфом, вбивство розкрито. ВІДЕО
У Миколаєві 42-річну жінку задушили шарфом, вбивство розкрито. ВІДЕО
27.01.2018 | 21:00
В Україні забрати дитину з інтернату та усиновити стало ще тяжче. ВІДЕО
В Україні забрати дитину з інтернату та усиновити стало ще тяжче. ВІДЕО
27.01.2018 | 20:30
У соцмережах херсонських поліцейських звинувачують у побитті двох людей. ВІДЕО
У соцмережах херсонських поліцейських звинувачують у побитті двох людей. ВІДЕО
27.01.2018 | 20:00
Перевертні у погонах «кришували» київську вокзальну мафію. ВІДЕО
Перевертні у погонах «кришували» київську вокзальну мафію. ВІДЕО
27.01.2018 | 19:30
Подробиці оперативного затримання банди, яка викрала киянина. ВІДЕО
Подробиці оперативного затримання банди, яка викрала киянина. ВІДЕО
27.01.2018 | 19:00
На Харківщині обморожений росіянин перетнув кордон і попросив статусу біженця. ВІДЕО
27.01.2018 | 12:00
На Черкащині шукають батьків 5-ти річного хлопчика, якого знайшли на сміттєзвалищі. ВІДЕО
27.01.2018 | 11:10
В Україні повинен з’явитись вертолітний загін служби реагування. ВІДЕО
В Україні повинен з’явитись вертолітний загін служби реагування. ВІДЕО
26.01.2018 | 23:15
У Львові медики вимагали гроші за довідку про інвалідність. ВІДЕО
У Львові медики вимагали гроші за довідку про інвалідність. ВІДЕО
26.01.2018 | 22:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
В чому суть закону про деокупацію?
22.01.2018
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Карати українських артистів за виступи в Росії – повна маячня!
19.01.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Провали в комунікаціях
19.01.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

На вашу думку, чи допустимо, щоб поліцейські застосовували до затриманих чи підозрюваних надмірну силу?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.