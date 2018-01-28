На Миколаївщині затримані викрадачі автомобіля, які порізали його власника. ВІДЕО

На Миколаївщині затримані викрадачі автомобіля, які порізали його власника. ВІДЕО

19:00 28.01.2018

Бажаючи заробити грошей з продажу запчастин чужого автомобіля, двоє мешканців Баштанського району вчинили злочин, тяжко травмувавши свою жертву.

Наразі молодики затримані, за скоєне їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що 10 січня двоє чоловіків на міжміському автовокзалі попросили потерпілого відвезти їх до с. Калинівка Вітовського району. При в’їзді у населений пункт один із пасажирів вдарив водія ножем у шию та при наступній спробі удару, чоловік схопив руками лезо ножа та вирвався від нападників. Зловмисники, заволодівши автомобілем потерпілого, зникли у невідомому напрямку.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 289 КК України «Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого», санкція якої передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

На розшук нападників був зорієнтовані особовий склад Вітовського відділення поліції, найближчих районів та громадськість. Згодом поблизу одного з сіл Баштанського району оперативники виявили автомобіль потерпілого, який наразі повернуто власнику.

Провівши низку оперативно-розшукових заходів співробітники Управління карного розшуку спільно із Вітовським відділенням поліції ГУНП в Миколаївській області встановили та затримали зловмисників. Ними виявилися двоє мешканців Баштанського району 18-ти та 25-х років, старший з яких вже мав проблеми із законом за скоєння аналогічного злочину на території сусідньої держави.

Зі слів затриманих, відібраний автомобіль вони планували продати на запчастини, але, побоюючись бути викритими, залишили його у лісосмузі.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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