Рецидивіста, що розстрілював автомобілі, затримала поліція Львівщини. ВІДЕО
Рецидивіста, що розстрілював автомобілі, затримала поліція Львівщини. ВІДЕО
У Пустомитівське відділення поліції Львівської області днями, близько 23:55, надійшло повідомлення про те, що мешканці однієї з вулиць у селі Мурованому чули звуки пострілів.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлено, що близько 23:15 невідомий чоловік пострілами з вогнепальної зброї пошкодив автомобіль ВАЗ-2110, запаркований на подвір’ї одного з домогосподарств, що належить 38-річній місцевій мешканці.
Наступної ночі у Личаківський відділ поліції надійшла інформація про те, що близько опівночі по вулиці Сковороди у Львові невідомий зловмисник пострілами з вогнепальної зброї пошкодив автомобіль «Лендровер», запаркований біля одного з будинків. На місці події також працювала слідчо-оперативна група.
«У Львові та в області було введено оперативний план «Сирена», до забезпечення якого були задіяні працівники різних підрозділів поліції і, протягом кількох годин, правоохоронці затримали зловмисника, причетного до обстрілу автомобілів з вогнепальної зброї, а також вилучили у нього речові докази та автомобіль, яким він користувався», - розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.
Особу затриманого встановлено – ним виявився 40-річний львів’янин, раніше неодноразово судимий, зокрема, за грабежі та розбої. Проводиться досудове розслідування, призначено експертиз.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області
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