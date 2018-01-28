Артиста Львівської опери підозрюють у сприянні терористам. ВІДЕО
Артиста Львівської опери підозрюють у сприянні терористам. ВІДЕО
Сайт Миротворець називає його пособником терористів та звинувачує у фінансуванні бойовиків, а цю ідею роздмухують ЗМІ. Так, журналістка із Одеси обурилася від дописів чоловіка в контакті. Мовляв, вся його сторінка рясніє посиланнями на сепаратистські сайти. Щоправда, всі ці дописи датуються 2014, 15 роками.
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