Артиста Львівської опери підозрюють у сприянні терористам. ВІДЕО

Артиста Львівської опери підозрюють у сприянні терористам. ВІДЕО

20:30 28.01.2018

Сайт Миротворець називає його пособником терористів та звинувачує у фінансуванні бойовиків, а цю ідею роздмухують ЗМІ. Так, журналістка із Одеси обурилася від дописів чоловіка в контакті. Мовляв, вся його сторінка рясніє посиланнями на сепаратистські сайти. Щоправда, всі ці дописи датуються 2014, 15 роками. 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Артиста Львівської опери підозрюють у сприянні терористам. ВІДЕО
Артиста Львівської опери підозрюють у сприянні терористам. ВІДЕО
28.01.2018 | 22:00
У Маріуполі зловмисник напав на перехожого та обікрав його. ВІДЕО
У Маріуполі зловмисник напав на перехожого та обікрав його. ВІДЕО
28.01.2018 | 21:45
Людям на візках хочуть дозволити їздити дорогами міст. ВІДЕО
Людям на візках хочуть дозволити їздити дорогами міст. ВІДЕО
28.01.2018 | 21:30
Звинувачений у побитті людини поліцейський отримав підвищення. ВІДЕО
Звинувачений у побитті людини поліцейський отримав підвищення. ВІДЕО
28.01.2018 | 21:00
Артиста Львівської опери підозрюють у сприянні терористам. ВІДЕО
Артиста Львівської опери підозрюють у сприянні терористам. ВІДЕО
28.01.2018 | 20:30
Рецидивіста, що розстрілював автомобілі, затримала поліція Львівщини. ВІДЕО
Рецидивіста, що розстрілював автомобілі, затримала поліція Львівщини. ВІДЕО
28.01.2018 | 20:00
В Україні змінять склад автомобільної аптечки. ВІДЕО
В Україні змінять склад автомобільної аптечки. ВІДЕО
28.01.2018 | 19:30
На Миколаївщині затримані викрадачі автомобіля, які порізали його власника. ВІДЕО
28.01.2018 | 19:00
У Києві поліцейського ювенальної превенції затримали на хабарі. ВІДЕО
У Києві поліцейського ювенальної превенції затримали на хабарі. ВІДЕО
28.01.2018 | 12:00
У Миколаєві та Києві знешкоджено міжрегіональну банду наркодилерів. ВІДЕО
У Миколаєві та Києві знешкоджено міжрегіональну банду наркодилерів. ВІДЕО
28.01.2018 | 11:00
В Одесі чоловік з рушниці обстрілював людей з вікна квартири. ВІДЕО
В Одесі чоловік з рушниці обстрілював людей з вікна квартири. ВІДЕО
27.01.2018 | 23:00
У Львові люди хочуть об’єднуватися у добровольчі загони аби боротися із крадіжками ромів. ВІДЕО
У Львові люди хочуть об’єднуватися у добровольчі загони аби боротися із крадіжками ромів. ВІДЕО
27.01.2018 | 22:30
У Кривому Розі жорстоко побили представників ЛГБТ-спільнот. ВІДЕО
У Кривому Розі жорстоко побили представників ЛГБТ-спільнот. ВІДЕО
27.01.2018 | 22:00
Колишній високопосадовець готував вбивство Арсена Авакова. ВІДЕО
Колишній високопосадовець готував вбивство Арсена Авакова. ВІДЕО
27.01.2018 | 21:45
Вибух гранати у Бердянську: двоє поліцейських досі у тяжкому стані. ВІДЕО
Вибух гранати у Бердянську: двоє поліцейських досі у тяжкому стані. ВІДЕО
27.01.2018 | 21:30
У Миколаєві 42-річну жінку задушили шарфом, вбивство розкрито. ВІДЕО
У Миколаєві 42-річну жінку задушили шарфом, вбивство розкрито. ВІДЕО
27.01.2018 | 21:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
В чому суть закону про деокупацію?
22.01.2018
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Карати українських артистів за виступи в Росії – повна маячня!
19.01.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Провали в комунікаціях
19.01.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

На вашу думку, чи допустимо, щоб поліцейські застосовували до затриманих чи підозрюваних надмірну силу?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.