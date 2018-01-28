В Україні змінять склад автомобільної аптечки. ВІДЕО

Нововведення для водіїв. Автомобільні, мотоциклетні, ба навіть автобусні аптечки будуть без медпрепаратів. Їх замінили засобами для надання першої медичної допомоги при авто пригоді. Насамперед нововведення стосується засобів для зупинки кровотечі – бинти різної ширини, серветки, а також замість звичного для кермувальників гумового джгута буде механічний засіб для зупинки кровотечі, який до речі можна накласти собі самостійно. Відповідний наказ підготували в Міністерстві охорони здоров’я і вже подали його на узгодження.