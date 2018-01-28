В Україні кожного дня власну домівку покидає щонайменше одна дитина. ВІДЕО
В Україні кожного дня власну домівку покидає щонайменше одна дитина. ВІДЕО
Вражаюча статистика від поліцейських. Упродовж минулого року лише на території Київщини зникли майже пів тисячі дітей. А це означає – кожного дня власну домівку покидає одна, а то й дві дитини. Порівняно з 2016 роком цей показник збільшився вдвічі.
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