В Україні кожного дня власну домівку покидає щонайменше одна дитина. ВІДЕО

Вражаюча статистика від поліцейських. Упродовж минулого року лише на території Київщини зникли майже пів тисячі дітей. А це означає – кожного дня власну домівку покидає одна, а то й дві дитини. Порівняно з 2016 роком цей показник збільшився вдвічі.