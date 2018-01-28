У Маріуполі зловмисник напав на перехожого та обікрав його. ВІДЕО

У Маріуполі чоловік звернувся до поліції і сказав, що на нього напали та пограбували. Він пізно ввечері йшов вулицею Пашковського. Аж раптом позаду хтось до нього підбіг. Чоловік навіть не встиг і пискнути, як на нього напали.