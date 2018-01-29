В Умані патрульні поліції затримали озброєного наркодилера з товаром. ВІДЕО

В Умані патрульні поліції затримали озброєного наркодилера з товаром. ВІДЕО

16:40 29.01.2018

Зловмисника затримано у процесуальному порядку. У затриманого вилучено значну кількість наркотиків та ніж.

До працівників оперативного підрозділу надійшла інформація про те, що мешканець міста Умані здійснює незаконний збуту наркотичних засобів. Проведеними заходами уманські оперативники на одній з вулиць затримали вказану особу. Ним виявився 26-річний житель сусідньої області, який протягом останніх шести років мешкає в місті Умань.

Під час особистого огляду зловмисника, в рюкзаку оперативники виявили сорок паперових згортків в яких знаходилась конопля, два полімерних пакетів з коноплею, загальною вагою близько 180 грамів та ніж. Вилучену коноплю та ніж направлено на експертне дослідження.

Чоловіка затримано в порядку статті 208 КПК України.

Після проведеного експертного дослідження буде вирішено питання про відкриття кримінального провадження за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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