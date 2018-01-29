Відео з місця смертельної стрілянини на вулиці Лагерній у Києві. ВІДЕО

Нагадаємо, кілька хвилин тому у результаті стрілянини двоє осіб отримали вогнепальні поранення, один із них – помер. На місці працюють правоохоронці.

За даними поліції, о 12:12, на лінію 102 надійшла інформація про вогнепальне поранення чоловіка на вулиці Лагерна у Шевченківському районі. На місце направлено наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи головного і районного управлінь поліції та працівники кінологічної служби.

Встановлюються всі обставини події, особовий склад орієнтований на розшук осіб, причетних до вбивства та поранення чоловіків.