Відео з місця смертельної стрілянини на вулиці Лагерній у Києві. ВІДЕО
Відео з місця смертельної стрілянини на вулиці Лагерній у Києві. ВІДЕО
Нагадаємо, кілька хвилин тому у результаті стрілянини двоє осіб отримали вогнепальні поранення, один із них – помер. На місці працюють правоохоронці.
За даними поліції, о 12:12, на лінію 102 надійшла інформація про вогнепальне поранення чоловіка на вулиці Лагерна у Шевченківському районі. На місце направлено наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи головного і районного управлінь поліції та працівники кінологічної служби.
Встановлюються всі обставини події, особовий склад орієнтований на розшук осіб, причетних до вбивства та поранення чоловіків.
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