Кілька хвилин тому у Києві, біля суду, з травмату поранені четверо людей. ВІДЕО

Надзвичайна подія сталась на вулиці Жилянській, біля будівлі Святошинського районного суду. За попередніми даними, які отримав на місці інциденту кореспондент «Магнолії-ТВ», через стрілянину постраждали четверо людей. Одному з поранених знадобилась госпіталізація, ще трьом надали медичну допомогу на місці лікарі швидкої.

У людей на вулиці стріляли з травматичної зброї начебто з вікна автомобіля, який з місця події поїхав. На місці скоєння злочину зараз працюють правоохоронці, які подію поки не коментують.