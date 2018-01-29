Кілька хвилин тому у Києві, біля суду, з травмату поранені четверо людей. ВІДЕО

Кілька хвилин тому у Києві, біля суду, з травмату поранені четверо людей. ВІДЕО

15:09 29.01.2018

Надзвичайна подія  сталась на вулиці Жилянській, біля будівлі Святошинського районного суду. За попередніми даними, які отримав на місці інциденту кореспондент «Магнолії-ТВ»,  через стрілянину постраждали четверо людей. Одному з поранених знадобилась госпіталізація, ще трьом надали медичну допомогу на місці лікарі швидкої. 

У людей на вулиці стріляли з травматичної зброї начебто з вікна автомобіля, який з місця події поїхав.  На місці  скоєння злочину зараз працюють правоохоронці, які подію поки не коментують.

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