Чоловіка, який застрелив охоронця грального закладу у Києві, затримали. ВІДЕО
Чоловіка, який застрелив охоронця грального закладу у Києві, затримали. ВІДЕО
Тіло чоловіка лежало прямо біля дверей закладу «Національна лотерея». Загиблий отримав досить точне поранення в серце. Люди кажуть – намагалися допомогти йому, чим могли, адже деякий час попри вистріл, чоловік ще був живим. Більше у сюжету.
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