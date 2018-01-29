Чоловіка, який застрелив охоронця грального закладу у Києві, затримали. ВІДЕО

Тіло чоловіка лежало прямо біля дверей закладу «Національна лотерея». Загиблий отримав досить точне поранення в серце. Люди кажуть – намагалися допомогти йому, чим могли, адже деякий час попри вистріл, чоловік ще був живим. Більше у сюжету.