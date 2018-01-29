У Києві біля Святошинського райсуду сталася стрілянина, є постраждалі. ВІДЕО
У Києві біля Святошинського райсуду сталася стрілянина, є постраждалі. ВІДЕО
У Києві біля Святошинського райсуду сталася стрілянина, щонайменше одна людина отримала поранення. За попередньою інформацією, конфлікт відбувся під час судового засідання з приводу законності роботи однієї із транспортних компаній. Більше інформації у сюжеті.
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