У Дніпрі фуру посеред дороги склало навпіл. ВІДЕО

У Дніпрі в серйозну автопригоду потрапив водій вантажівки. Ніч. Фура рухалась дорогою. Коли водій дібрався до перехрестя вулиць Щепкіна та Алтайської, сталось те, чого ніхто не очікував…

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