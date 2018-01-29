У Дніпрі фуру посеред дороги склало навпіл. ВІДЕО
У Дніпрі фуру посеред дороги склало навпіл. ВІДЕО
У Дніпрі в серйозну автопригоду потрапив водій вантажівки. Ніч. Фура рухалась дорогою. Коли водій дібрався до перехрестя вулиць Щепкіна та Алтайської, сталось те, чого ніхто не очікував…
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