Київські таксисти звинувачують патрульних у вимаганні. ВІДЕО

«Якщо хочеш порішать, то рішаємо - 8 тисяч!» Цю фразу з вуст патрульних поліцейських почув таксист. Він працює у Києві. Каже, - патрульні вимагали гроші за те, що він не захотів їхати на наркологічну експертизу. Редакція «Магнолії-ТВ» можливо б і не звернула увагу на цю історію, якби зі схожим випадком, до нас не звернувся ще один таксист з Києва. Подробиці у сюжеті.