354 працівникам поліції вручили підозри. ВІДЕО

354 працівникам поліції вручили підозри. ВІДЕО

21:45 29.01.2018

Група поліцейських кришувала кишенькових крадіїв, патрульні жорстоко знущалися із водія, слідчий вимагав хабар за закриття кримінального провадження – подібні випадки часто привертають увагу людей у стрічці новин.

Якщо спочатку реформи поліцейські відчували на собі пильний погляд громадськості, то з часом вони дедалі нахабніше підключають і старі зв’язки, і старі схеми. Більше у сюжеті.

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
354 працівникам поліції вручили підозри. ВІДЕО
354 працівникам поліції вручили підозри. ВІДЕО
29.01.2018 | 21:45
Київські таксисти звинувачують патрульних у вимаганні. ВІДЕО
Київські таксисти звинувачують патрульних у вимаганні. ВІДЕО
29.01.2018 | 21:15
У Дніпрі фуру посеред дороги склало навпіл. ВІДЕО
У Дніпрі фуру посеред дороги склало навпіл. ВІДЕО
29.01.2018 | 20:45
У Києві біля Святошинського райсуду сталася стрілянина, є постраждалі. ВІДЕО
У Києві біля Святошинського райсуду сталася стрілянина, є постраждалі. ВІДЕО
29.01.2018 | 20:15
Чоловіка, який застрелив охоронця грального закладу у Києві, затримали. ВІДЕО
Чоловіка, який застрелив охоронця грального закладу у Києві, затримали. ВІДЕО
29.01.2018 | 19:50
В Умані патрульні поліції затримали озброєного наркодилера з товаром. ВІДЕО
В Умані патрульні поліції затримали озброєного наркодилера з товаром. ВІДЕО
29.01.2018 | 16:40
У Львові двоє підлітків провалились під кригу, один загинув. ВІДЕО
У Львові двоє підлітків провалились під кригу, один загинув. ВІДЕО
29.01.2018 | 16:00
Кілька хвилин тому у Києві, біля суду, з травмату поранені четверо людей. ВІДЕО
Кілька хвилин тому у Києві, біля суду, з травмату поранені четверо людей. ВІДЕО
29.01.2018 | 15:09
Відео з місця смертельної стрілянини на вулиці Лагерній у Києві. ВІДЕО
Відео з місця смертельної стрілянини на вулиці Лагерній у Києві. ВІДЕО
29.01.2018 | 13:19
В Одесі людину посадили на ланцюг. ВІДЕО
В Одесі людину посадили на ланцюг. ВІДЕО
28.01.2018 | 23:00
В Україні кожного дня власну домівку покидає щонайменше одна дитина. ВІДЕО
В Україні кожного дня власну домівку покидає щонайменше одна дитина. ВІДЕО
28.01.2018 | 22:30
Артиста Львівської опери підозрюють у сприянні терористам. ВІДЕО
Артиста Львівської опери підозрюють у сприянні терористам. ВІДЕО
28.01.2018 | 22:00
У Маріуполі зловмисник напав на перехожого та обікрав його. ВІДЕО
У Маріуполі зловмисник напав на перехожого та обікрав його. ВІДЕО
28.01.2018 | 21:45
Людям на візках хочуть дозволити їздити дорогами міст. ВІДЕО
Людям на візках хочуть дозволити їздити дорогами міст. ВІДЕО
28.01.2018 | 21:30
Звинувачений у побитті людини поліцейський отримав підвищення. ВІДЕО
Звинувачений у побитті людини поліцейський отримав підвищення. ВІДЕО
28.01.2018 | 21:00
Артиста Львівської опери підозрюють у сприянні терористам. ВІДЕО
Артиста Львівської опери підозрюють у сприянні терористам. ВІДЕО
28.01.2018 | 20:30

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
В чому суть закону про деокупацію?
22.01.2018
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Карати українських артистів за виступи в Росії – повна маячня!
19.01.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Провали в комунікаціях
19.01.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

На вашу думку, чи допустимо, щоб поліцейські застосовували до затриманих чи підозрюваних надмірну силу?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.