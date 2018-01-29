354 працівникам поліції вручили підозри. ВІДЕО
354 працівникам поліції вручили підозри. ВІДЕО
Група поліцейських кришувала кишенькових крадіїв, патрульні жорстоко знущалися із водія, слідчий вимагав хабар за закриття кримінального провадження – подібні випадки часто привертають увагу людей у стрічці новин.
Якщо спочатку реформи поліцейські відчували на собі пильний погляд громадськості, то з часом вони дедалі нахабніше підключають і старі зв’язки, і старі схеми. Більше у сюжеті.
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