На Чернігівщині нечистоти заливають домівки містян. ВІДЕО

Чиновникам з міста Прилуки Чернігівської області масштабний прорив каналізаційного колектору, судячи з усього, був «до лампочки». Місцеві жителі три дні сиділи без питної води. Уявіть, у XXI сторіччі люди збирали сніг до ванної. У домівках стояв нестерпний сморід, з крану текли фекалії. Прилучани неодноразово дзвонили до відповідних служб. Втім, ті казали, не вистачає техніки. Чекати поки все місто затопить нечистотами, користувачі соціальних мереж не стали. Аби, врешті, місцева влада заворушилася - помітила катастрофу - журналістка з Прилук Вікторія Кузьмук у «Facebook» написала пост.

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