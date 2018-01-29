Звільнені з полону українці просять допомоги у небайдужих. ВІДЕО
Звільнені з полону українці просять допомоги у небайдужих. ВІДЕО
Житло, робота, гроші – звільненим з полону людям на мирній території не вистачає основного для нормального життя. На свободі Владислав уже місяць. Але, опинившись на мирній території, держава забезпечила його лише лікуванням. А за що йому жити, і головне – де?! Поки хлопця рятує лише допомога небайдужих.
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