Звільнені з полону українці просять допомоги у небайдужих. ВІДЕО

Житло, робота, гроші – звільненим з полону людям на мирній території не вистачає основного для нормального життя. На свободі Владислав уже місяць. Але, опинившись на мирній території, держава забезпечила його лише лікуванням. А за що йому жити, і головне – де?! Поки хлопця рятує лише допомога небайдужих.