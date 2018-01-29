Жертвами сексуального насильства щороку стають мільйони українських дітей. ВІДЕО
Жертвами сексуального насильства щороку стають мільйони українських дітей. ВІДЕО
Кількість жертв сексуальної експлуатації та сексуального насильства шокують. Щороку тільки вдома - у власних сім’ях – жертвами і свідками насильства стають три мільйона українських дітей. Одразу у думках постає питання, як можна захистити дітлахів, аби вони ніколи не знали цього ганебного явища? Поділитися з Україною кращим міжнародним досвідом з’їхалися європейські авторитетні фахівці. Представники Франції, Англії, Німеччини намагалися донести нашим державним службовцям, як вони борються з насильством над дітьми у своїх країнах.
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