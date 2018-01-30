Водій автомобіля «Chevrolet» протаранив 5 припаркованих автівок. ВІДЕО

Масштабна аварія сталася на проспекті Перемоги, поруч зі станцією метро Політехнічний Інститут. Автомобіль «Chevrolet» рухався в бік центру столиці. За словами очевидців, їхав в крайній лівій смузі на досить значній швидкості і, не збавляючи темпу, влетів спочатку у «Daewoo». Далі на своєму шляху таранив «Hyundai», «Opel», в «Citroеn» і наостанок не оминув ще один «Opel».

Оператор – М.Шинкар