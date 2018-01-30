У Харкові стався вибух, постраждали двоє людей. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

У Харкові поблизу магазину пролинав вибух. Внаслідок події постраждали жінка і дитина. За попередньою інформацією, місцева мешканка проходячи вулицею помітила пакет, який лежав просто неба під стіною магазину. Жінка чомусь вирішила його відкрити. І тут стався вибух. Більше інформації у сюжеті.