У Запоріжжі затримали зухвалого викрадача ... санчат. ВІДЕО
У Запоріжжі затримали зухвалого викрадача ... санчат. ВІДЕО
Коли полісмени приїхали на місце, чи не одразу побачили підозрілого чоловіка. Аби підтвердити те, що саме він поцупив в неї санчата, жінка показала відеодоказ. Ймовірний крадій – 30 річний місцевий житель.
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