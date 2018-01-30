У Сумах поліцейські затримали нападника на двох жінок та дитину. ВІДЕО

О восьмій вечора поліцейським зателефонувала спантеличена заявниця – в квартирі, що в будинку на вулиці Інтернаціоналістів якесь лихо. Скривавлена жінка у вікні на першому поверсі благає про допомогу. Коли патрульні приїхали на місце в під’їзді біля дверей квартири побачили двох жінок. Це були мати та співмешканка дебошира. Розповіли, що так закінчилося застілля.