У Харкові СБУ затримала на хабарі митника аеропорту. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі працівника Харківської митниці.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці митного посту «Харків-Аеропорт» організували механізм вимагання грошей з пасажирів за приховування від відповідних служб іноземних держав фактів вивезення з України підакцизних товарів. Інформування партнерських митних служб інших країн передбачені відповідними протоколами до Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом для спільного виявлення та припинення правопорушень.

Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували п’ять фактів отримання митниками хабарів від авіапасажирів на загальну суму двадцять тисяч гривень.

Співробітники СБ України затримали одного з фігурантів справи у приміщенні Міжнародного аеропорту «Харків» під час одержання чергового хабара у розмірі шести тисяч гривень.

Кримінальне провадження здійснюється за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри затриманому та іншим фігурантам кримінального провадження у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Операція відбулася під процесуальним керівництвом прокуратури та за сприяння підрозділу внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби.

За матеріалами прес-центру СБУ