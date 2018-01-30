У Харкові СБУ затримала на хабарі митника аеропорту. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

У Харкові СБУ затримала на хабарі митника аеропорту. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

09:20 30.01.2018

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі працівника Харківської митниці.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці митного посту «Харків-Аеропорт» організували механізм вимагання грошей з пасажирів за приховування від відповідних служб іноземних держав фактів вивезення з України підакцизних товарів. Інформування партнерських митних служб інших країн передбачені відповідними протоколами до Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом для спільного виявлення та припинення правопорушень.

Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували п’ять фактів отримання митниками хабарів від авіапасажирів на загальну суму двадцять тисяч гривень.

Співробітники СБ України затримали одного з фігурантів справи  у приміщенні Міжнародного аеропорту «Харків» під час одержання чергового хабара у розмірі шести тисяч гривень.

Кримінальне провадження здійснюється за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри затриманому та іншим фігурантам кримінального провадження у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Операція відбулася під процесуальним керівництвом прокуратури та за сприяння підрозділу внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби.

За матеріалами прес-центру СБУ

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Харкові СБУ затримала на хабарі митника аеропорту. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Харкові СБУ затримала на хабарі митника аеропорту. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
30.01.2018 | 09:20
Водій автомобіля «Chevrolet» протаранив 5 припаркованих автівок. ВІДЕО
Водій автомобіля «Chevrolet» протаранив 5 припаркованих автівок. ВІДЕО
30.01.2018 | 07:20
У Сумах поліцейські затримали нападника на двох жінок та дитину. ВІДЕО
У Сумах поліцейські затримали нападника на двох жінок та дитину. ВІДЕО
30.01.2018 | 07:00
У Харкові стався вибух, постраждали двоє людей. ВІДЕО
У Харкові стався вибух, постраждали двоє людей. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
30.01.2018 | 06:45
У Запоріжжі затримали зухвалого викрадача ... санчат. ВІДЕО
30.01.2018 | 06:30
Жертвами сексуального насильства щороку стають мільйони українських дітей. ВІДЕО
Жертвами сексуального насильства щороку стають мільйони українських дітей. ВІДЕО
29.01.2018 | 23:15
Звільнені з полону українці просять допомоги у небайдужих. ВІДЕО
Звільнені з полону українці просять допомоги у небайдужих. ВІДЕО
29.01.2018 | 22:45
На Чернігівщині нечистоти заливають домівки містян. ВІДЕО
На Чернігівщині нечистоти заливають домівки містян. ВІДЕО
29.01.2018 | 22:15
354 працівникам поліції вручили підозри. ВІДЕО
354 працівникам поліції вручили підозри. ВІДЕО
29.01.2018 | 21:45
Київські таксисти звинувачують патрульних у вимаганні. ВІДЕО
Київські таксисти звинувачують патрульних у вимаганні. ВІДЕО
29.01.2018 | 21:15
У Дніпрі фуру посеред дороги склало навпіл. ВІДЕО
У Дніпрі фуру посеред дороги склало навпіл. ВІДЕО
29.01.2018 | 20:45
У Києві біля Святошинського райсуду сталася стрілянина, є постраждалі. ВІДЕО
У Києві біля Святошинського райсуду сталася стрілянина, є постраждалі. ВІДЕО
29.01.2018 | 20:15
Чоловіка, який застрелив охоронця грального закладу у Києві, затримали. ВІДЕО
Чоловіка, який застрелив охоронця грального закладу у Києві, затримали. ВІДЕО
29.01.2018 | 19:50
В Умані патрульні поліції затримали озброєного наркодилера з товаром. ВІДЕО
В Умані патрульні поліції затримали озброєного наркодилера з товаром. ВІДЕО
29.01.2018 | 16:40
У Львові двоє підлітків провалились під кригу, один загинув. ВІДЕО
У Львові двоє підлітків провалились під кригу, один загинув. ВІДЕО
29.01.2018 | 16:00
Кілька хвилин тому у Києві, біля суду, з травмату поранені четверо людей. ВІДЕО
Кілька хвилин тому у Києві, біля суду, з травмату поранені четверо людей. ВІДЕО
29.01.2018 | 15:09

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
В чому суть закону про деокупацію?
22.01.2018
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Карати українських артистів за виступи в Росії – повна маячня!
19.01.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Провали в комунікаціях
19.01.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

На вашу думку, чи допустимо, щоб поліцейські застосовували до затриманих чи підозрюваних надмірну силу?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.