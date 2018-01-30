У Харкові поліцейські затримали за розбійний напад на лотерейний заклад. ВІДЕО
У Харкові поліцейські затримали за розбійний напад на лотерейний заклад. ВІДЕО
Безробітний 23-річний харків’янин під загрозою застосування предмета, схожого на пістолет, заволодів грошима з каси в сумі 4 200 гривень.
Про подію до чергової частини Основ'янського відділу поліції 25 січня о 08.10 повідомив представник закладу, розташованого на вулиці Одеська. Він розповів, що невідомий цілу ніч знаходився в приміщенні лотереї, робив ставки, вживав спиртні напої, після чого заволодів грошима.
Як розповів начальник Основ'янського відділу поліції Ігор Колинько, в ході проведення невідкладних оперативно-розшукових заходів оперативники Управління карного розшуку спільно із працівниками Основ'янського ВП викрили у скоєнні злочину 23-річного чоловіка та затримали його.
Виявилося, що зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
Зараз зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Він утримується в ізоляторі тимчасового тримання.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області
|
30.01.2018 | 14:00
|
30.01.2018 | 09:20
|
30.01.2018 | 07:20
|
30.01.2018 | 07:00
|
30.01.2018 | 06:45
|
30.01.2018 | 06:30
|
29.01.2018 | 23:15
|
29.01.2018 | 22:45
|
29.01.2018 | 22:15
|
29.01.2018 | 21:45
|
29.01.2018 | 21:15
|
29.01.2018 | 20:45
|
29.01.2018 | 20:15
|
29.01.2018 | 19:50
|
29.01.2018 | 16:40
|
29.01.2018 | 16:00
-
- 1 з 942
- ››