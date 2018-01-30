У Кривому Розі викрили порностудію, де працювали неповнолітні дівчата. ВІДЕО
У Кривому Розі викрили порностудію, де працювали неповнолітні дівчата. ВІДЕО
У Кривому Розі поліцейські викрали квартиру, де підробляло більше 30 дівчат. Серед робітників порно студії були навіть неповнолітні. Вони заробляли на життя хизуванням принадами через всесвітню мережу Інтернет. В місяць заробляли близько тисячі доларів. Однак більшу частину заробітку привласнювали організатори бізнесу. Більше інформації – у сюжеті.
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